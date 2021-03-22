22 марта ЮНЕСКО опубликовал доклад в котором отмечено, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости, - говорится в докладе опубликованном в понедельник по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

Вода - это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Эта проблема подробно раскрывается в 200-страничном докладе, авторы которого подчеркивают, что стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, "к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%", и ситуация усугубится за счет других глобальных проблем, в том числе последствий пандемии. Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.

В то время как оценка денежной стоимости проста и удобна в сельском хозяйстве и промышленности, ее недостатком является недооценка, даже исключение других аспектов, которые труднее монетизировать. Как мы можем измерить стоимость 443 млн школьных дней, которые дети пропускают ежегодно из-за болезней, связанных с водой? - задаются вопросом исследователи.