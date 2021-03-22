Мясо и хлеб из белка насекомых пообещали россиянам в ближайшие годы

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал РИА Новости управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет, - сказал Зюзин.

Он напомнил, что сейчас продукты из насекомых употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики: этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

Еще один тренд ближайшего десятилетия - еда из 3D-принтера. Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на таком устройстве. Разработки в этой сфере уже ведутся, одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, она намерена производить таким образом куриные наггетсы.