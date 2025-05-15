#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.58
571.8
6.34
Общество

Петропавловск атаковали необычные насекомые

Насекомое, одежда, природа, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 02:20 Фото: pkzsk.info
После майских дождей жители Петропавловска часто замечают на улицах странных черных насекомых с плотным телом и прозрачными крыльями, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, они хаотично врезаются в прохожих, пугая их своим внешним видом. Речь идет о весенних толстоножках.

Толстоножки – это представители семейства Bibionidae. В народе их называют "майскими мушками" из-за характерного времени появления. Эти насекомые кажутся новыми, но на самом деле их долго не замечали.

Взрослые особи появляются из почвы в больших количествах после затяжных дождей, когда влажность и температура становятся для них максимально комфортными.

@pkzsk.news Ну хотя бы не кусаются, но их очень много #петропавловск #странныенасекомые #ско #насекомые ♬ оригинальный звук - Петропавловск.news

Их стали замечать по нескольким причинам: теплая и влажная весна в этом году создала идеальные условия для их размножения. Меньше обработки почвы и газонов химикатами тоже сыграли роль.

Фото: pkzsk.info

Толстоножки не кусаются, не жалят и не переносят опасных болезней. В природе они играют важную роль: помогают разлагать органику в почве, а их личинки способствуют ее плодородию. К тому же взрослые особи служат кормом для птиц и других полезных животных.

Уже через 1–2 недели толстоножки исчезнут также внезапно, как и появились. Живут они всего несколько дней, чтобы успеть спариться и отложить яйца в почву.

Ранее мы писали о том, какие меры для борьбы с саранчой принимают в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Актобе родные мужчины, похороненного как бомжа, отсудили у полиции компенсацию
Общество
00:41, 16 мая 2025
В Актобе родные мужчины, похороненного как бомжа, отсудили у полиции компенсацию
Бюро нацстатистики: на работу казахстанцы тратят менее трех часов в день
Общество
21:40, 15 мая 2025
Бюро нацстатистики: на работу казахстанцы тратят менее трех часов в день
Дело Шерзата Полата: младший из братьев Токтаубаевых дал показания в суде
Общество
17:46, 15 мая 2025
Дело Шерзата Полата: младший из братьев Токтаубаевых дал показания в суде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: