Петропавловск атаковали необычные насекомые

После майских дождей жители Петропавловска часто замечают на улицах странных черных насекомых с плотным телом и прозрачными крыльями, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, они хаотично врезаются в прохожих, пугая их своим внешним видом. Речь идет о весенних толстоножках.

Толстоножки – это представители семейства Bibionidae. В народе их называют "майскими мушками" из-за характерного времени появления. Эти насекомые кажутся новыми, но на самом деле их долго не замечали.

Взрослые особи появляются из почвы в больших количествах после затяжных дождей, когда влажность и температура становятся для них максимально комфортными.

Их стали замечать по нескольким причинам: теплая и влажная весна в этом году создала идеальные условия для их размножения. Меньше обработки почвы и газонов химикатами тоже сыграли роль.

Фото: pkzsk.info

Толстоножки не кусаются, не жалят и не переносят опасных болезней. В природе они играют важную роль: помогают разлагать органику в почве, а их личинки способствуют ее плодородию. К тому же взрослые особи служат кормом для птиц и других полезных животных.

Уже через 1–2 недели толстоножки исчезнут также внезапно, как и появились. Живут они всего несколько дней, чтобы успеть спариться и отложить яйца в почву.

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