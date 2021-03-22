24 пары знаменитостей, о росте которых вы не подозревали

Какого же на самом деле роста наши любимые знаменитости?

Гвендолин Кристи и Крис Хемсворт

Мария Шарапова и Эштон Кутчер

Ума Турман и Леонардо Ди Каприо

Брук Шилдс и Майлз Теллер

Сигурни Уивер и Крис Эванс

Тейлор Свифт и Брэд Питт

Тильда Суинтон и Джордж Клуни

Лили Коул и Джуд Лоу

Зендая и Джейсон Стейтем

Джулия Робертс и Джонни Депп

Лив Тайлер и Колин Фаррелл

Кейт Миддлтон и Том Фелтон

Дженнифер Лоуренс и Том Харди

Рианна и Кит Харингтон

Анджелина Джоли и Зак Эфрон

Кэти Перри и Том Холланд

Кира Найтли и Тим Рот

Адель и Джеймс Макэвой

Бейонсе и Дэвид Франко

Айшвария Рай и Доминик Монаган

Эмма Стоун и Элайджа Вуд

Селена Гомес и Дэниел Рэдклифф

Эмма Уотсон и Бруно Марс

Виктория Бекхэм и Майкл Джей Фокс

Источник: AdMe