Названы минусы инвестирования в золото, которые нужно знать по мере роста его цены

Цена на золото в этом году поднялась до рекордных высот, достигнув самой высокой точки в истории в феврале . Стоимость драгоценного металла поднялась выше 2900 долларов за унцию, заставив инвесторов задуматься, превысит ли она отметку 3000 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS, рост цен на металл связан с такими факторами, как инфляция, ослабление доллара и экономическая неопределенность. Несмотря на то, что сейчас стоимость на золото приближается к 3000 долларов, экономисты перечислили и минусы инвестирования в золото, которые следует знать по мере роста его цены.

Хотя золото и является стабильной инвестицией в нестабильных экономических условиях, его цена может быть нестабильной, учитывая такие факторы, как процентные ставки, стоимость доллара, геополитические события и денежно-кредитная политика центрального банка.

Изменения в любой из этих областей могут привести к падению цены на золото. Таким образом, металл может служить хорошим средством защиты от инфляции прямо сейчас, но нет никакой гарантии, что его цена продолжит расти.

Это не приносит дохода. Важно помнить, что золото не дает процентные платежи. Покупать драгоценный металл без гарантии дохода может быть невыгодно. Однако, если ваша цель – держать золото в долгосрочной перспективе, то отсутствие дивидендов или процентов может быть оправдано в обмен на стабильность.

Ранее стало известно, кто разгоняет мировые цены на золото.