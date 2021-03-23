МИД РК: Саммит Тюркского совета в Туркестане пройдет онлайн

Неофициальный Саммит Тюркского совета, запланированный на 31 марта в Туркестане пройдет в режиме видеоконференции, передает zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального Саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта 2021 в года г. Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.