О чем Токаев говорил на саммите Организации тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 мая 2025 года, принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Он выразил признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение мероприятия на высоком уровне, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы.

"Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности". Касым-Жомарт Токаев

Также, как уточнил глава Казахстана, форум, который проходит под девизом "Место встречи Востока и Запада", отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.

Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.

"В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11-12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства", – заявил президент Казахстана.

Фото: akorda.kz

Глава государства обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ:

"Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять".

Затем глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Также Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению "Север – Юг", что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала Организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.

Он выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.

Кроме того, глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

"Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли", – сказал президент.

В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Особого внимания, по мнению президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Токаев призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.

В рамках заседания также выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

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Касым-Жомарт Токаев находится в Будапеште с 20 мая 2025 года.