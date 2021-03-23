Временно закрыт аэродром Нур-Султана

Аэродром Нур-Султана временно закрыт из-за непогоды, сообщает zakon.kz.
В связи с погодными условиями Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы в связи с очисткой снега до 24:00. Просим всех пассажиров с понимаем отнестись к работе аэропорта, так как мы делаем все возможное для безопасности наших пассажиров. пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов
Он уточнил, что аэродром закрыт с 16:30.
Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду, - добавил Шалекенов.
Ранее он сообщил, что в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев отменили один рейс, а два перенесли на запасной аэродром в Алматы.
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