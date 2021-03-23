Как исправить массовые сбои в работе Android-смартфонов

В американской транснациональной корпорации Google рассказали, как исправить ошибку в работе Android-смартфонов, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome.

Для того, чтобы полностью избавиться от проблемы на своем телефоне, нужно:

открыть приложение Google Play Store;

найти среди установленных Android System WebView;

запустить обновление;

повторить тоже самое для браузера Google Chrome.

Ранее стало известно, что в ночью и утром 23 марта пользователи смартфонов, работающих на операционной системе Android, столкнулись с нестабильной работой программного обеспечения. Миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с тем, что некоторые приложения, среди которых почтовые клиенты, банкинг и Google Pay, выдавали ошибку и не открывались. Проблема наблюдалась практически на всех моделях смартфонов.