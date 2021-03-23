Непогода в Казахстане: движение на автодорогах ограничили еще в трех областях

Оперативную информацию об ограничении движения предоставили в МИИР РК, сообщает zakon.kz.

23 марта в 20:15 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Екатеринбург-Алматы" (1492-1854 км, участок Караганда-Балхаш).

В 21:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

"Кызылорда-Павлодар" (967-1135 км, участок Караганда-граница Павлодарской области);

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара" (231-324 км, участок граница Павлодарской области-село Ботакара);

"Караганда-Аягуз-Бугаз" (17-320 км, участок Караганда-граница ВКО).

В 21:15 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

"Кызылорда-Павлодар" (1135-1206 км, участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты);

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара" (138-231 км, участок село Баянаул-граница Карагандинской области).

В 21:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Караганда-Аягоз-Бугаз" (320-383 км, участок граница Карагандинской области-поворот а/д "Семей-Кайнар").

Также сообщается, что в Акмолинской области на 1140-1247 км а/д "Екатеринбург-Алматы" (участок село Новочеркасское-Нур-Султан) открыто движение с 21:00.

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