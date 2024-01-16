Из-за непогоды на автодорогах в трех областях Казахстана ограничили движение
Фото: pxhere
По состоянию на 17:00 16 января в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского значения в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
- Жамбылская область:
"Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта из-за ветра, дождя со снегом и тумана.
- Западно-Казахстанская область:
"Самара – Шымкент" км 266-393, уч. п.Подстепное-п.Жымпиты 127 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
- Северо-Казахстанская область:
"Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское" км 62-228, уч. с.Возвышенка -с.Рощинское. – 166 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта из-за сильной метели.
Ранее в шести регионах республики было объявлено штормовое предупреждение.
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