Туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 25 марта

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 марта, сообщает zakon.kz.

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, местами пройдут осадки, на западе страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и центре – с низовой метелью, на юге и юго-западе Казахстана ожидается гроза, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами – гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Алматинской областях порывы 23-28 м/с.

В Карагандиской области местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, гроза.

Прогноз погоды в Алматы: днем 16°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 25 марта.