Кайрата Нуртаса заметили на тое в период карантина

Казахстанского певца Кайрата Нуртаса подозревают в посещении тоя в Семее, передает zakon.kz.

Видеозапись распространили в соцсетях. На ней запечатлено мероприятие в одном из ресторанов Семея. На торжестве, по информации пользователей, присутствовал Кайрат Нуртас.

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В пресс-службе Департамента полиции ВКО сообщили, что "за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отношении владельца ресторана, а также должностного лица материалы собраны и направлены в управление государственного санитарно-эпидемиологического контроля по городу Семей для принятия процессуального решения".

В отношении артиста казахстанской эстрады также собраны материалы и направлены в управление государственного санитарно-эпидемиологического контроля по месту регистрации, по аналогии, для принятия процессуального решения, - добавили в ДП.

Также торжество с участием казахстанского певца прокомментировали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

С 23 марта в социальных сетях распространяется видео известного певца с гостями мероприятия прошедшего в одном из ресторанов города Семей. В соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей РК и области, все массовые мероприятия все еще запрещены. (...) За нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отношении владельца ресторана, где проходил торжество с участием казахстанского певца, а также должностного лица поступили материалы с органов полиции. пресс-служба ДСЭК ВКО

В ведомстве уточнили, что в настоящее время по данному факту должностными лицами Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО ведется разбирательство, по результатам которого к виновным лицам будут приняты меры административного характера по ст. 425 ч. 1 КоАП РК. Поступившие материалы будут рассматриваться в установленном законодательством сроке.

Нахождение Восточно-Казахстанской области в "зеленой" зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных карантинных ограничений, установленных соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей РК и области, - отметили в санэпидслужбе ВКО.