Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой зажгли на тое

Поклонники звездного семейства певца Кайрата Нуртаса и ведущей Жулдыз Абдукаримой могут вздохнуть с облегчением. Судя, по опубликованным видео в соцсетях, у пары все замечательно, сообщает Zakon.kz.

Вокруг звезд постоянно крутится много сплетен и домыслов. Часто и сами артисты подливают масла в огонь, размещая неоднозначные посты.

Но 29 января 2024 года Нуртас и Абдукаримова бодро станцевали на праздничном мероприятии под песню "Қазақша ламбада".

"В этот вечер танцуйте вместе с нами", – говорится в подписи к Stories.

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В начале 2024 года семья улетела на отдых в Катар и охотно делилась снимками и видео с путешествия.