Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой зажгли на тое

Кайрат Нуртас с Жулдыз Абдукаримовой зажгли на тое Фото: Instagram/kair_n
Поклонники звездного семейства певца Кайрата Нуртаса и ведущей Жулдыз Абдукаримой могут вздохнуть с облегчением. Судя, по опубликованным видео в соцсетях, у пары все замечательно, сообщает Zakon.kz.

Вокруг звезд постоянно крутится много сплетен и домыслов. Часто и сами артисты подливают масла в огонь, размещая неоднозначные посты.

Но 29 января 2024 года Нуртас и Абдукаримова бодро станцевали на праздничном мероприятии под песню "Қазақша ламбада".

"В этот вечер танцуйте вместе с нами", – говорится в подписи к Stories.

Материал по теме

Кайрат Нуртас вручил жене подарок от известного бренда

В начале 2024 года семья улетела на отдых в Катар и охотно делилась снимками и видео с путешествия.

Читайте также

Анна Седокова показала себя 15-летней
Анна Седокова показала себя 15-летней
Суд ограничил французского актера Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил французского актера Алена Делона в дееспособности
Дмитрий Маликов расстроил поклонников своим поступком на день рождения
Дмитрий Маликов расстроил поклонников своим поступком на день рождения
Анастасия Московчук
Абдукаримова Жулдыз Нуртас Кайрат
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: