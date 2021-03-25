США готовят F-35 к войне с Россией в Арктике

Американское издание The National Interest опубликовало детали подготовки стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II к военному противостоянию с Россией в Арктике, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Издание напоминает, что соответствующие тренировки Военно-воздушными силами (ВВС) США проводятся совместно с Королевскими ВВС Норвегии.

Россия не посмеет напасть на Норвегию, — пишет журнал, отмечая, что в последнее время Осло ежегодно на содержание 23-тысячной армии тратит по семь миллиардов долларов.

Ранее военные эксперты из США заявили, что Пентагон требует от F-35 успешного противостояния с российскими Су-57, что препятствует массовому производству самолета. Авторы обратили внимание, что F-35 уже показал гораздо более высокую эффективность, чем предшественники.