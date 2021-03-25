Казахстанские паралимпийцы завоевали четыре золотые медали в Тунисе

Паралимпийцы завоевали 9 медалей на международном турнире по легкой атлетике, сообщает zakon.kz.

В Тунисе завершился Гран При Мира по пара легкая атлетике Тунис 2021. В соревновании принимали участие 479 атлетов из 59 стран мира.

Казахстан представили 12 спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 9 медалей: 4 – золотых, 3 – серебряных, 2 – бронзовых, - сообщили в национальном паралимпийском комитете Казахстана.

Золото:

• Мансурбаев Равиль - толкание ядра

• Мукашбеков Дастан – метание диска

• Жоламан Еламан – метание копья

• Абилькасымкызы Салтанат – бег на 100 метров

Серебро:

• Мукашбеков Дастан – толкание ядра

• Залезняк Иван – метание диска

• Мансурбаев Равиль – метание диска

Бронза:

• Жоламан Еламан – метание диска

• Лукутин Алексей – толкание ядра

Перед международным турниром были проведены учебно-тренировочные сборы в городе Алматы. Национальная сборная приехала в хорошей подготовленной форме. Мы заняли 12-ое командное место среди 59 стран. Равиль Мансурбаев, Жоламан Еламан, Дастан Мукашбеков завоевали медали в разных дисциплинах. Следующий планируемый старт – это Гран При Мира по пара легкой атлетике Эзоло 2021 в Италии в апреле. Будем готовиться к нему, - рассказал главный тренер национальной сборной по пара легкой атлетике Тахир Мамашаев.