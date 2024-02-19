Казахстанские "грации" завоевали четыре золотые медали в Венгрии

На международном турнире в Венгрии по художественной гимнастике Gracia Fair Cup сборная Казахстана выиграла четыре золотые, одну серебряную, одну бронзовую медали в соревнованиях среди сеньоров. Об этом 19 февраля 2024 года рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

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"В личных состязаниях Айбота Ертайкызы не знала себе равных в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Эрика Жайлауова первенствовала в упражнении с обручем", – отметили в пресс-службе МТС РК.

Фото: gov.kz

В ведомстве напомнили, что ранее в многоборье Айбота взяла "серебро", Эрика – "бронзу".

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18 февраля 2024 года стало известно, что казахстанские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Азии.