Кайрата Нуртаса оштрафовали

Отдохнувший в алматинском ресторане певец Кайрат Нуртас заплатит штраф, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что во время рейда мониторинговая группа выявила ресторан, в котором проходило торжественное мероприятие. Проверяющих долго не пускали внутрь. Когда им все же удалось туда попасть, среди отдыхающих был замечен казахстанский певец Кайрат Нуртас. На записи видно, как он в группе людей пытался прорваться через мониторинговую группу.

Однако уйти нарушителям не удалось.

Как сообщил заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов, певец и другие посетители ресторана были доставлены в районное Управление полиции. Сотрудниками Департамента санэпидконтроля был составлен протокол по факту нарушения. Сумма штрафа составила 30 МРП (87 510 тенге).

Сам Кайрат Нуртас высказался о случившемся. Он заявил, что был на дне рождения, и что схватить, наверное, хотели именно его. Ранее в Сети выходила информация о том, что певца заметили на тое в Семее. По данному факту, как сообщили в полиции, в отношении артиста были собраны материалы и направлены в управление санэпидконтроля для принятия процессуального решения.