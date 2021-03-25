Кайрат Нуртас объяснил свой побег от проверяющих в ресторане Алматы

Известный певец Кайрат Нуртас прокомментировал инцидент с собственным побегом из ресторана в Алматы, который проверяла мониторинговая группа, передает zakon.kz.

Что за разговоры ходят? Говорят сбежал. Мы в Алматы. Вчера были на дне рождения человека. Наверное, они хотели именно меня схватить, не знаю, - сказал Кайрат Нуртас в своем Instagram.

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Накануне появилась информация о том, что Кайрат Нуртас был замечен на тое в Семее. В полиции сообщили, что отношении артиста были собраны материалы и направлены в управление санэпидконтроля для принятия процессуального решения.

Сегодня СМИ написали, что артист снова был замечен в ресторане. На этот раз в Алматы. Из-за эпидситуации в городе запретили работу кафе и ресторанов, однако некоторые из них продолжали работать. Нарушение заметила мониторинговая группа. Когда им удалось зайти в заведение, внутри оказалось несколько сотен человек. В числе гостей были и звезды казахстанской эстрады Кайрат Нуртас и Кенжебек Жанабилов.