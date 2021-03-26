Подозреваемый в убийстве Аяжан Едиловой пытался покончить с собой

В ДП Алматы прошел брифинг по факту убийства 19-летней девушки, передает zakon.kz.

По данным официального представителя ДП города Салтанат Азирбек, квартиру, где прятался подозреваемый, брали штурмом. К тому времени он уже избавился от части останков погибшей. Как сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, части тела были спрятаны в мусорных баках Бостандыкского района. Их нашли.

Во время задержания подозреваемый нанес себе телесные повреждения, с целью совершить самоубийство. Но попытка не удалась. На место вызвали медиков и задержанного госпитализировали в 7 ГКБ. Его круглосуточно охраняют. После выздоровления мужчину переведут в Следственный изолятор. Судом в его отношении избрана мера в виде содержания под стражей.

Ведется расследование по ст. 99 ч.2 (Убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения вободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Со слов подозреваемого, между ним и Аяжан произошла ссора, в результате чего он ее убил, а потом пытался скрыть следы преступления, для чего расчленил тело девушки.

19 марта вышла с работы и пропала 19-летняя Аяжан Едилова. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой - ее жестко убили. Подозреваемый - житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Родные погибшей сообщили, что ее расчленили.