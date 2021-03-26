В Казахстане появится национальный семейный конкурс

Министерство информации и общественного развития разработало Правила проведения национального конкурса "Мерейлi отбасы" (счастливая семья), передает zakon.kz.

Как отмечается, национальный конкурс "Мерейлі отбасы" направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Цели проведения конкурса:

укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного супружества;

повышение ответственности родителей в воспитании детей;

демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;

пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

Итоги конкурса подводятся ко Дню семьи.

Как следует из правил, в конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.

К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, а также участвуют в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество).

Между тем в конкурсе не могут принимать участие семьи, члены, которых входят или входили в состав организаций, деятельность которых запрещена на территории РК, а также были ранее судимы.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 апреля.

Указом Первого Президент РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева с 2013 года в Казахстане был учрежден новый праздник - День семьи, его празднуют каждое второе воскресенье сентября.



