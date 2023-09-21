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В Вооруженных силах состоялся конкурс "Тіл – татулық тірегі"

В Вооруженных силах состоялся конкурс "Тіл – татулық тірегі" Фото: пресс-служба МО РК
В Астане подвели итоги конкурса среди военнослужащих "Тіл – татулық тірегі", приуроченного ко Дню языков народа Казахстана.

В столице подвели итоги конкурса среди военнослужащих "Тіл – татулық тірегі", приуроченного ко Дню языков народа Казахстана.

Состязания знатоков казахского языка, проходившие в Национальном военно-патриотическом центре, стали заключительной частью месячника среди структурных подразделений Вооруженных сил "Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде". Цель конкурса – пропаганда государственного языка и расширение сферы его применения, воспитание военнослужащих в духе казахстанского патриотизма, укрепление дружбы представителей разных национальностей среди личного состава, популяризация обычаев и традиций, искусства, культуры народа Казахстана.

В Вооруженных силах состоялся конкурс

Фото: пресс-служба МО РК

Участники демонстрировали свободное владение государственным языком. В творческом состязании приняли участие шесть сводных команд от видов и структурных подразделений Вооруженных сил, состоявшие из пяти человек. Это "Арыстан" (войсковая часть 55765), "Жерұйық" (Сухопутные войска), "Әуе қырандары" (Силы воздушной обороны), "Тәртіп сақшылары" (военная полиция), "Жалын" (Военный колледж) и "Алаш" (Десантно-штурмовые войска).

В Вооруженных силах состоялся конкурс

Фото: пресс-служба МО РК

Конкурс состоял из трех этапов, которые оценивались по пятибальной шкале. На первом этапе под названием "Өлең – сөздің патшасы..." требовалось прочитать наизусть шесть строф из произведений известных казахских акынов и поэтов. Затем была проверка "домашнего задания". Здесь команды должны были продемонстрировать на суд зрителей сцену из заранее отобранных произведений казахских писателей. На третьем этапе команды исполняли песню или танец, демонстрируя национальную одежду и культуру.

Особое внимание уделялось строгому соблюдению командами отведенного времени, свободной и чистой речи представителей других национальностей на государственном языке, умению выразительно читать стихи и раскрывать идеи художественного текста, а также сценическому мастерству и культуре поведения на сцене.

В итоге первое место заняла команда "Тәртіп сақшылары", на второе место вышла команда "Алаш", третьего места удостоилась команда "Жерұйық". Не остались без внимания и остальные команды-участники, все были награждены благодарственным письмом министра обороны и памятными сувенирами.

В Вооруженных силах состоялся конкурс

Фото: пресс-служба МО РК


Победителей и всех участников конкурса поздравил руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы. Он напомнил, что проводимое мероприятие направлено на выполнение Государственной программы реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы.

"Национальная идентичность каждого народа на протяжении поколений передается через родной язык. Поэтому подрастающему поколению, независимо от того, сколько языков человек знает, необходимо прививать чувство глубокого уважения к родному языку", – сказал он.
В Вооруженных силах состоялся конкурс

Фото: пресс-служба МО РК

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