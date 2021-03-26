Родные об убийстве Аяжан Едиловой: Был выбит каждый зуб

Родственники 19-летней Аяжан Едиловой боятся, что подозреваемый в ее убийстве мужчина сможет избежать наказания, поскольку его могут признать невменяемым, передает zakon.kz.

Брат убитой Алмат Муликов сообщил, что полиция не сразу приняла заявление о пропаже сестренки. По его словам, родные своими силами нашли квартиру, в котором была Аяжан, но там уже были сотрудники правоохранительных органов.

Мы его (подозреваемого - ред.) видели при задержании, когда вскрывали дверь. За это время он успел вскрыть себе горло. И есть информация, что при задержании он усмехался над полицией, - сказал Алмат.

По информации брата убитой, подозреваемый родом из Туркестанской области, учился там на фармацевта, в Алматы снимал квартиру. Родные не верят его показаниям и называют "маньяком".

За сутки маньяк расчленял ее очень аккуратно и не спеша. Когда мы увидели фото, был вырезан каждый ноготь, каждый зуб был выбит и положен в отдельный полиэтиленовый пакет. Он отрезал голову ее и варил в воде. От головы остался только череп. Сейчас идет опознание, они собирают части тела, - рассказал Алмат.

В версию о том, что сестренка познакомилась с подозреваемым в приложении для знакомств и пошла с ним на свидание родные не верят, так как у девушки был молодой человек. Они считают, что подозреваемый заманил Аяжан к себе домой обманом, по работе.

Сейчас родители убитой, которые живут в Талдыкоргане, хотят сделать тест ДНК, чтобы удостовериться в том, что найденное тело действительно принадлежит Аяжан Едиловой. Кроме того, они ждут, когда смогут похоронить дочь. Уже пять дней они не могут получить ее тело.

Мы хотим, чтобы дело взяли под контроль президент и министр МВД. Мы боимся, что его признают невменяемым, и он избежит наказания, - сказал брат убитой.

19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье "Убийство", по делу задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения.

Оказалось, что тело Аяжан Едиловой нашли в расчлененном состоянии. Останки подозреваемый успел вывезти из дома и выкинуть в мусорные баки.