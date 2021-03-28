Попытка снять Ever Given с мели в Суэцком канале провалилась

В ночь на 28 марта во время прилива была предпринята попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал. В операции участвовали десять буксиров, сообщает zakon.kz.

Им удалось немного сдвинуть судно, но оно осталось на мели, передает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

По его словам, следующая попытка освободить судно и проход по Суэцкому каналу будет предпринята в воскресенье, 28 марта, во время очередного прилива.

К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива, заявил источник

Ever Given – особо сложный объект для снятия с мели, так как он – один из самых гигантских контейнеровозов мира. Его длина – 400 метров. Кроме того, он тяжело нагружен.