Алматы закрывать не будут - Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что город закрывать не будут, сообщает zakon.kz.

Алматы закрывать не будут. (...) Сегодня мы встречались с региональным советом бизнеса с участием делового совета города. Часа полтора мы обсуждали разные варианты поддержки, помощи. (...) Сейчас будем отрабатывать, каким образом будем помогать, поддерживать, возможно, со стороны бюджета города. (...) В конце следующей недели мы все соберемся, посмотрим, какая ситуация. Если ситуация стабилизируется и будет контролируемой, то, естественно, мы можем пересмотреть те ограничения, которые мы сегодня имеем. Город не закрывается, - сказал он в прямом эфире "Акимат LIVE".

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Напомним, Алматы с 10 марта находится в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом.

27 марта главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о продлении жесткого карантина в Алматы.