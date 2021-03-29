Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына"

Елбасы поблагодарил Ахметжана Есимова за плодотворную деятельность на посту председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", передает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев отметил, что под руководством Ахметжана Есимова ФНБ "Самрук-Қазына" достиг качественно нового уровня своего развития, заняв позицию в ТОП-20 передовых международных фондов отчета ООН, сообщается на сайте Первого Президента РК.

Председатель Совета по управлению национальным фондом Казахстана подчеркнул, что подобный результат во многом стал возможен благодаря высокой ответственности Есимова и его большому профессиональному опыту. Было отмечено, что Есимов максимально эффективно решал поставленные перед ним задачи и на других важных государственных должностях.

В свою очередь, Есимов поблагодарил Елбасы за оказанное ему высокое доверие, подчеркнув, что достигнутые Фондом результаты лишь малая часть общего успеха страны, ставшего возможным благодаря проводимой Первым Президентом политике, нацеленной на благополучие граждан и процветание государства.