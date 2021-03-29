В МВД расследуют вербовку казахстанок для занятия проституцией в Бахрейне

19 человек подозреваются в вербовке и отправке казахстанок для занятия проституцией в Королевство Бахрейн, сообщил на брифинге начальника Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

Следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело в отношении организаторов и участников транснациональной организованной группы из числа граждан РК, РФ и Бахрейн, которые с 2016 по 2020 годов на территории нашей страны занимались вербовкой и отправкой девушек для занятия проституцией в Королевство Бахрейн. Всего установлено 39 потерпевших, являющиеся жителями города Шымкент и Туркестанской области. Всего признаны подозреваемыми 19 лиц, из которых: арестовано – 15, объявлены в международный розыск – 3, — сообщил Санжар Адилов.

По его словам, в настоящее время одна из транснациональных группировок установлена и задержана на территории Бахрейна, экстрадиционные материалы направлены в Генеральную прокуратуру.

Он добавил, что установлено также местонахождение 6 граждан РК, которые ранее были вывезены из Казахстана обманным путем для сексуальной эксплуатации, но сбежали от подозреваемых и не смогли самостоятельно вернуться домой.

В настоящее время при взаимодействии с МИД эти граждане возвращены в Казахстан из Бахрейна, Турции и ОАЭ, — уточнил глава Следственного департамента.

Он отметил, что вопрос противодействия торговле людьми всегда являлся актуальным для органов внутренних дел, и находится на постоянном контроле у руководства МВД. На сегодняшний день органы внутренних дел расследуют 133 уголовных дела по указанным правонарушениям.

В сентябре 2020 года полиция задержала транснациональную преступную группу, которая организовала международный канал торговли людьми. Злоумышленники вербовали девушек из социально-уязвимых категорий и отправляли в город Манама Королевства Бахрейн.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан