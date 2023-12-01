Вербовала девушек для занятия проституцией: три притона ликвидировали в Шымкенте
Фото: polisia.kz
В Шымкенте сотрудники УБОП провели спецоперацию по задержанию женщины, которая занималась сводничеством, сообщает Zakon.kz.
31-летняя женщина арендовала три квартиры на длительный срок для организации притона.
"В них оказывали интимные услуги 10 девушек, одна из которых – несовершеннолетняя. Они жительницы Шымкента, Тараза, Алматы и Костаная", – рассказали в полиции.
В полиции отметили, что в ходе проверки по месту жительства подозреваемой обнаружен мефедрон в крупном размере.
Женщину взяли под стражу.
Ранее в городе десятки девушек полицейские поставили на учет за занятие проституцией.
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