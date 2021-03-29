300 млн тенге украли хакеры со счетов крупной компании

Трое жителей Алматы подозреваются в хищении 300 млн тенге со счетов крупного АО, сообщил на брифинге начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент zakon.kz.

Следственным департаментом расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших хищение более 300 млн тенге со счетов крупного АО. По подозрению в совершении хищений установлены 3 подозреваемых лица, которые взяты под стражу, — сообщил Санжар Адилов.

По его словам, жители города Алматы в группе с неустановленным пока хакером из РФ создали 14 аккаунтов на подставных лиц на интернет-ресурсе АО и получили доступ к информационной платежной системе.

Далее создавали дублированные транзакции и незаконно переводили денежные средства на платежные карты банков второго уровня РК и Российской Федерации, а также на абонентские номера казахстанских операторов связи. ​Также злоумышленники звонили в отделения общества, расположенные в различных регионах страны, представлялись работниками головного IT отдела и под предлогом настройки программы проводили незаконные операций по пополнению карточных счетов, — объяснил глава Следственного департамента.

Он добавил, что задержанные обналичивали похищенные денежные средства, занимались поиском платежных карт, покупкой сим-карт, обменом похищенных денег на биткоины и их переводом на криптокошельки.

В итоге, как уточнили на брифинге, похищенные деньги присваивалась злоумышленниками как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

В настоящее время расследование продолжается и совместно с правоохранительными органами Российской Федерации принимаются меры по установлению и задержанию остальных участников преступления, — отметил Адилов.

В целом, согласно данным МВД, мошенничество продолжает оставаться одним из наиболее распространенных видов преступлений, их удельный вес в уголовной преступности составляет – 27%. Так, несмотря на общее снижение регистрации преступлений в целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, количество мошенничеств выросло на 33% с 6 347 до 8 441 фактов. Рост интернет-мошенничеств составил - 139% с 1 685 до 4 027.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан