Два школьных бухгалтера в Караганде за 15 лет украли более 300 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура Карагандинской области раскрыла схему хищений в образовательном учреждении, сумма ущерба – более 300 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
Так, прокуратура провела проверку в коммунальном государственном учреждении (КГУ) "Комплекс школа-ясли-сад №33" на предмет соблюдения бюджетного законодательства.
Согласно заявлению ведомства за 6 марта 2025 года, было установлено:
"В течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы".
Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге.
Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.
В начале февраля стало известно, что 9 млн бюджетных тенге похитила бухгалтер детсада в Акмолинской области.
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