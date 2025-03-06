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События

Два школьных бухгалтера в Караганде за 15 лет украли более 300 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 16:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура Карагандинской области раскрыла схему хищений в образовательном учреждении, сумма ущерба – более 300 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, прокуратура провела проверку в коммунальном государственном учреждении (КГУ) "Комплекс школа-ясли-сад №33" на предмет соблюдения бюджетного законодательства.

Согласно заявлению ведомства за 6 марта 2025 года, было установлено:

"В течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы".

Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

В начале февраля стало известно, что 9 млн бюджетных тенге похитила бухгалтер детсада в Акмолинской области.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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