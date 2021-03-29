Что происходит в ЦГКБ №12 в Алматы?

Центральная городская клиническая больница Алматы все больше переходит на работу с больными коронавирусом, передает zakon.kz.

В редакцию поступила информация о том, что в 12-ю больницу (ЦГКБ) не пускают обычных пациентов из-за того, что ее сделали ковид-госпиталем.

Из комментария Управления общественного здоровья Алматы стало понятно, что в больнице значительно увеличили количество ковид-коек, но там утверждают, что ЦГКБ продолжает прием больных. Правда, не всех.

В Центральной городской клинической больнице развернуто 560 коек, из них 60 реанимационных, - сообщили в ведомстве.

Еще 380 карантинных коек развернули в трех провизорных гостиницах города. Там с 1 апреля будут размещать людей с подозрением на коронавирус до получения ПЦР теста.

Часть сотрудников клиники будут переведены в провизорные гостиницы. На сегодня все сотрудники ЦГКБ трудоустроены. В отпуск отправлены те сотрудники, которые написали заявление по собственному желанию, - отметили в УОЗ Алматы.

Там добавили, что плановые и соматические пациенты распределены по профильным стационарам города.

Прием и лечение больных не остановлен, - резюмировали в УОЗ.

Десять дней назад в УОЗ уже комментировали слухи о закрытии 12 ГЦКБ. На тот момент сообщалось, что в больнице с 12 марта развернуто 80 инфекционных коек. Дополнительно идут подготовительные работы по разворачиванию еще 120 коек. То есть, за десять дней в медучреждении значительно увеличили число ковид-коек.