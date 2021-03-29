Почему алматинец оказался в базе еgov как лежавший в больнице "с ковидом", ответили в УОЗ

На возмущение жителя Алматы Евгения Мухамеджанова, высказанное в социальных сетях о том, что на портале электронного правительства (eGov.kz) он и его супруга числятся как лежавшие в больнице с коронавирусом, ответили в Управлении общественного здоровья, передает zakon.kz.

В связи с публикацией Е. Мухамеджанова в социальных сетях Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что распространяемая информация не соответствует действительности, - говорится в ответе.

По информации управления, 22 января 2021 года Мухамеджанов с супругой и ребенком прибыли из курортного города Шарм-эль-Шейх (Египет). При этом ПЦР-тестов ни у самого Евгения Мухамеджанова, ни у членов его семьи не было.

Между тем в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК Мухамеджанов с членами семьи были размещены в карантинный стационар -в "Астана Интер Отель" для проведения ПЦР-исследования, что подтверждается записями в журнале приема.

Спустя определенное время Е. Мухамеджанов с семьей выписаны домой с отрицательным результатом. Выписка отображается в eGov, как "Городская инфекционная больница имени И. Жекеновой". Это связано с тем, что карантинный профиль коек входит в состав данной медицинской организации. В связи с техническими причинами записи о нахождении данных пациентов в карантинном стационаре были внесены в ИС "Даму Мед" 30 января 2021 г. , - пояснили в УОЗ.

Напомним, Евгений Мухамеджанов сообщил, что на портале электронного правительства (eGov.kz) он и его супруга числятся как лежавшие в больнице с коронавирусом. Однако ПЦР-тесты у них были отрицательными.

Я якобы 28 января был госпитализирован, а она 30 января. Есть идентификационный номер госпитализации и выписки. Причем мы точно знаем, что за неделю до этого сдавали тест и у обоих был отрицательный. Более того 30 января звонила с поликлиники женщина и спрашивала не больна ли моя супруга, что ей якобы передали откуда-то данные. Я тогда не подумал разбираться, - написал Мухамеджанов в Facebook.

Как отметили в ведомстве, Алматы является самым крупным воздушным транспортным хабом. Ежедневно в город прилетает до 60 рейсов, в том числе до 20 международных. При этом сотни туристов и пассажиров прилетают без ПЦР-тестов.

С 1 января по 25 марта 2021 года из-за рубежа в город Алматы прибыли 802 авиарейса с 120 819 пассажирами. Выявлены без справок 19 376 (16%) пассажиров, 55 — положительных результатов с рейса Дубай — 26, Шарм-эль-Шейх — 16, Стамбул — 2, Мале — 3, Киев — 3, Сеул — 2, Анталья — 3.