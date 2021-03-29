Песков ответил на предложение допустить к Навальному немецких врачей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, могут ли немецкие врачи попасть к Алексею Навальному в исправительную колонию, где он в настоящий момент находится, сообщает zakon.kz.

По его словам, возможность допуска зарубежных врачей к находящемуся в колонии, не является вопросом Кремля, передает ТАСС.

Это не наш вопрос. Мы не будем его комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН или в колонии привлекали зарубежных врачей. В остальном готов перенаправить вас во ФСИН. Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля он не согласился с тем, что вопрос здоровья Навального имеет какие-то международные аспекты.

Ранее в Кремле заявляли, что не следят за здоровьем Навального, так как этим вопросом занимается администрация исправительного учреждения.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Вячеслав Куликов сообщал, что Навальный пожаловался на проблемы со здоровьем.

В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было, - отметил Куликов.