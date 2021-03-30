Австралия ввела антироссийские санкции из-за Крымского моста

В Австралии ввели санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, — говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Отмечается, что санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.

По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".