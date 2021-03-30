Сбежавшего в Таразе солдата поймали

30 марта 2021, 11:00
Фото: liter.kz

Сбежавшего из войсковой части в Таразе солдата-срочника поймали, передает zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что парня задержали в нескольких километрах от Тараза сегодня, 30 марта, в 10.15. Поймали его военная полиция совместно с военнослужащими войсковой части 85/395.

В настоящее выясняются все обстоятельства произошедшего. Другие подробности в ведомстве обещали сообщить позже.

19-летний Нурасыл Арысбаев сбежал в ночь на 26 марта. Сослуживцам он сказал, что идет в туалет, но в итоге перепрыгнул через забор и ушел в неизвестном направлении. Оружия при нем не было.


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