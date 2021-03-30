Нобелевский лауреат дал совет Казахстану

Мировой экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Спенс дал совет Казахстану по развитию в постковидный период, передает zakon.kz.

У Казахстана уровень дохода выше и ресурсы есть. Живет долго в условиях волатильности цен на полезные ископаемые и товары. Существует необходимость серьезного отношения к выбору пути развития, учитывая вопрос изменения климата. На мой взгляд, нужно осуществлять планирование в направлении стабильного перехода к другой структуре экономики в энергетическом секторе. Конечно же, это невозможно сделать за один день, но должны быть планы инвестиций в человеческий капитал и в те ресурсы, которые позволили бы диверсифицировать экономику, в частности, в цифровых сферах. Думаю, в ближайшие десятилетия это будет развиваться, - сказал Спенс в рамках дискуссии "Казахстан и развивающиеся рынки в период пост-пандемии" в преддверии Novel Fest.

Он убежден, что в мире появляется много возможностей для стран с ресурсами и продуманной инвестиционной программой, в том числе, в зеленом направлении.

Альберт Ахметов