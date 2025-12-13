В Иране арестовали лауреата Нобелевской премии

Сторонники лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади заявили, что ее арестовали в Иране, сообщает Zakon.kz.

Фонд, названный в ее честь, заявил, что она была задержана на поминках по адвокату-правозащитнику, недавно найденному мертвым при спорных обстоятельствах, пишет ABC 12 декабря 2025 года.

Иран пока не прокомментировал задержание 53-летней Мохаммади.

Однако сторонники Мохаммади на протяжении нескольких месяцев предупреждали о том, что ей грозит повторное заключение в тюрьму после того, как в декабре 2024 года она получила отпуск по состоянию здоровья.

Хотя первоначально планировалось, что она пробудет на свободе всего три недели, срок пребывания Мохаммади на свободе увеличился, возможно, из-за давления активистов и западных держав на Иран с целью сохранить ее на свободе. Она оставалась на свободе даже во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне.

Мохаммади продолжала свою активистскую деятельность, участвуя в публичных протестах и ​​выступая в международных СМИ, в том числе даже однажды проведя демонстрацию перед печально известной тегеранской тюрьмой Эвин, где она содержалась под стражей.

В декабре власти Ирана арестовали организаторов марафона из-за того, что его участницы бежали без хиджабов.