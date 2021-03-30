Рыбаки попали в беду на озере Балхаш

На озере Балхаш рыбаки оказались "запертыми" на отколовшейся льдине, передает zakon.kz.

В телеграмм-канале "Вечерняя Караганда" появилось видео, на котором УАЗ стоит на отколовшейся льдине. Спустя некоторое время ее уже покрыла вода. Чем закончилась история, не сообщается.

Известно, что это было на озере Балхаш.

Предварительно известно, что это произошло со стороны Алматинской области. В пресс-службе ДЧС Алматинской сообщили, что к ним сообщение не поступало.

По предварительной информации, это были рыбаки из села Мукана Тулебаева Саркандского района Алматинской области. Эти данные уточняются, - сообщили в ведомстве. Там добавили, что, по предварительным данным, рыбакам удалось выбраться, сейчас они находятся дома.