Состояние здоровья Есимова прокомментировали в "Самрук-Қазына"

Руководитель департамента по связям с общественностью АО "Самрук-Қазына" Сергей Куянов прокомментировал информацию о "временной нетрудоспособности" Ахметжана Есимова, передает zakon.kz.

По словам Куянова, Ахметжан Смагулович прекрасно себя чувствует.

Вчера, как вы видели, он принимал активное участие в официальном мероприятии, общался с коллегами, коллективом. Что касается формулировки в постановлении правительства, то она стала результатом стечения обстоятельств. За день до этого господин Есимов прошел ПЦР- тест, который неожиданно дал положительный результат. Поэтому и возникли такие формулировки в правительственном документе. Но повторный тест и следующий за ним второй контрольный дали отрицательный результат. То есть первый был ошибочным, - сообщил Сергей Куянов.

При этом он отметил, что эта ситуация совпала с реальным решением Есимова уйти с должности.

Так что она ни на что не повлияла, кроме официальных формулировок, - заключил Куянов.

Ранее в соцсетях появилась фотография постановления Правительства РК за подписью премьер-министра Аскара Мамина. В тексте документа сообщалось, что "на период временной нетрудоспособности председателя правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", Правительство РК постановляет возложить исполнение обязанностей председателя Правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на Саткалиева Алмасадама Майдановича".

29 марта стало известно, что Ахметжан Есимов покинул пост главы "Самрук-Қазына". Елбасы поблагодарил его за плодотворную деятельность на этом посту. В свою очередь, Ахметжан Смагулович поблагодарил Нурсултана Назарбаева за доверие, которое ему было оказано за более чем 30 лет. Также он высказал слова благодарности коллективу Фонда и отметил, что покидает должность с чувством выполненного долга.

Новым председателем правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" назначили Алмасадама Саткалиева.