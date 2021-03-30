Макаронный бум ожидается в Алматинской области

Крупнейший экспортоориентированный завод по глубокой переработке казахстанского зерна ТОО "Маревен Фуд Тянь Шань" расширяет свои возможности. Теперь рядом с действующим предприятием построят элеватор, мукомольный комбинат, цех по розливу напитков, дополнительные склады, передает zakon.kz.

Напомним, деятельность транснациональной компании, расположенной в городе Капшагай, началась два года назад в ходе общенационального телемоста "Вторая пятилетка индустриализации: Сделано в Казахстане". Тогда старт производству дал Елбасы Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что в Алматинской области запускается очень нужное предприятие по выпуску макаронных изделий.

Со своей стороны мы обеспечили подведение железнодорожных путей к заводу, предоставили льготы, помогли с прокладкой внешних инженерных сетей и продолжим оказывать необходимую поддержку. Мы рады, что вы готовы и дальше развивать производство. Ведь компания производит качественную продукцию, а главное - создаются новые рабочие места, - подчеркнул аким Алматинской области Амандык Баталов.

Стоит отметить, объем инвестиций "Маревен Фуд Тянь-Шань" составил более 55 млн долларов и было создано 610 новых рабочих мест.

На сегодняшний день там производится 65 видов наименований продукции.

За кратчайшие сроки завод по производству традиционных макаронных изделий и бульонов под брендами "Роллтон", "Big Bon" и "Петра" смог добиться хороших успехов.

По словам директора ТОО "Маревен Фуд Тянь-Шань" Бернарда Вавржина, не маловажную роль в этом сыграла и государственная поддержка.

С учетом расширения производственных линий в год производится более 40 тыс. тонн готовой продукции, в дальнейшем мощность достигнет 85 тыс. тонн. К 2025 году планируем, что 80% продукции будет экспортироваться. На сегодня продукция завода охватывает все страны Центральной Азии, Афганистан, начаты первые поставки в Китай, - говорит он.