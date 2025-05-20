Когда именинники дарят подарки: 10 карет скорой помощи презентовали Алматинской области

В честь своего 10-летнего юбилея компания "Маревен Фуд Тянь-Шань" передала Управлению здравоохранения Алматинской области 10 современных машин скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

По словам управляющего директора "Маревен Фуд Тянь-Шань" Алексея Сердюкова, все годы работы компания активно сотрудничает с различными госструктурами и очень благодарна им за вовлеченность и поддержку. Поэтому, отмечая собственный юбилей, бренд решил не ждать подарков, а дарить их сам. Тем более такой презент может спасти кому-нибудь жизнь.

"Сфера здравоохранения, по нашему мнению, одна из самых важных в стране, поэтому мы решили, что машины скорой помощи – это наш посильный вклад в социальное обеспечение региона", – заявил Алексей Сердюков перед тем, как заветные ключи от новеньких авто были переданы в руки руководителя Управления здравоохранения региона Ержана Сулейменова.

Фото: "Маревен Фуд Тянь-Шань"

Сам он тепло поблагодарил бизнес за неравнодушие и поздравил его с праздником.

"Вы доказали не только качеством выпускаемой продукции и социальной ответственностью, что вы работаете для блага населения во всех сферах, в том числе в поддержке нашей системы здравоохранения. Я считаю, что данный жест вашей компании является показателем того, как социально ответственный бизнес должен относиться к работе с населением. Поэтому от имени Управления здравоохранения, акимата и населения Алматинской области я выражаю вам благодарность за такую поддержку и надеюсь, что представители других крупных бизнесов проявят такую же социальную ответственность", – сказал Ержан Сулейменов.

Под аплодисменты присутствующих десяток оснащенных по последнему слову техники скорых отправился в путь, навстречу с теми, кто нуждается в них больше всего. А именно – в районы с максимальной нагрузкой по вызовам медицинской помощи: Конаев, а также Карасайский, Жамбылский, Талгарский и Енбикшеказахский районы Алматинской области.

Между тем свой первый десяток "Маревен Фуд Тянь-Шань", помимо ярко-желтых спецавто, ознаменовала также знаковым нахождением в топ-10 ведущих производителей продуктов питания в Казахстане.

А ведь начиналось все с двух производственных линий. В далеком 2018 году завод выпускал исключительно лапшу быстрого приготовления.

Сегодня речь идет о девяти производственных линиях и более 120 видах продукции. Кроме знакомых каждому казахстанцу аппетитных брикетов Rollton и BIGBON, отсюда выходят традиционные макароны, бульоны, приправы, сыпучие смеси, картофельные пюре, каши, снеки, а также – из новинок – лимонады Sunbel с модными нынче вкусами "гранат", "мохито", "тропик" и энергетические напитки. Причем в производстве в основном используют местное сырье, а получаемые на выходе продукты питания строго соответствуют требованиям и регламентированным нормам законодательства РК.

Фото: "Маревен Фуд Тянь-Шань"

За прошлый год в ассортименте производителя появилось 12 новых наименований – упомянутые сладкие газировки и необычные вкусы столь любимой соотечественниками лапши, в частности, часто запрашиваемой "сырной" и "том ям".

Фото: "Маревен Фуд Тянь-Шань"

"Наша компания вот уже 10 лет уверенно развивается на рынке Республики Казахстан, а также экспортирует 48% продукции в страны Центральной Азии и другие. Развитие компании подтверждается и цифрами – в период с 2017 года "Маревен Фуд Тянь-Шань" вложила свыше 35 млрд тенге в развитие, а в ближайших планах – запуск новых производственных линий с инвестициями в 21 млрд тенге. Прежде всего, мы направляем средства на повышение качества продукции, поскольку для "Маревен" это ключевой приоритет", – комментирует генеральный директор компании Сергей Попов.

Фото: "Маревен Фуд Тянь-Шань"

Фото: "Маревен Фуд Тянь-Шань"

Вместе с тем компания предоставляет рабочие места, минимизируя тяжелый ручной труд и автоматизируя производство. На сегодняшний день здесь трудятся более 670 сотрудников, из них 99% – граждане Республики Казахстан.

Коллектив оказывает благотворительную и спонсорскую помощь социально уязвимым слоям населения и улучшает инфраструктуру в регионе присутствия, направляет гуманитарную поддержку в районы ЧП.

В юбилейный 2025 год компания обещает и дальше развивать внутренний рынок страны, выпустить для своих потребителей не менее 20 новых продуктов.