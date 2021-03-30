Минздрав прокомментировал появление "алматинского" штамма коронавируса

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса, выявленного в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас говорить о каком-то новом штамме, который выделен в Казахстане, преждевременно. Действительно, учеными, которые проводили это короткое секвенирование штаммов, выделенных в городе Алматы, установлено, что есть замена в определенной мутации, то есть замена определенной аминокислоты в участке гена. Это еще ни о чем не говорит. Необходимо провести полное геномное секвенирование и сравнить его с международной базой данных исследований штаммов по всему миру, - сказала она на брифинге в СЦК.

По ее словам, пока данных о том, что это новый штамм - нет.

Ранее появилась информация, что в Казахстане, возможно, появился новый штамм коронавируса. Казахстанские ученые назвали мутаген "алматинским".

Тамила Языкова, Нур-Султан