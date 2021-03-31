Туристы из Германии пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане

Немецкие туристы пожаловались на коррумпированных полицейских в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Как сообщает издание Deutsche Welle, Лаура и Ульрих отправились в кругосветку на УАЗе. Проехали через всю Евразию до США. Семейная пара рассказала, что казахстанские полицейские требовали у них деньги, пока они путешествовали в наших краях.

Но, к сожалению, наша страна им запомнилась предприимчивыми стражами порядка. Говорят, машину с немецкими номерами останавливали по разным поводам и не стесняясь, требовали взятку.

Когда мы их спрашивали, за что нас остановили, они показывали, мол, потому что мы едем. Ну да, я ехал, так и сотни тысяч других едут. И еще надо было торговаться… Они просили 10 тысяч тенге, уже не помню, какой был обменный курс. В конце удавалось сторговаться, - рассказал путешественник Ульрих.

В министерстве внутренних дел Казахстана отреагировали на обвинения туристов. В МВД сообщили, что иностранцы действительно посещали Казахстан в 2019 году летом. Однако заявлений в полицию от них не поступало. Сейчас Департамент собственной безопасности МВД проводит проверку.

Обо всех фактах нарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел гражданам необходимо сообщать незамедлительно, позвонив на телефон доверия по номеру 1402 или через приложение "Police 102". пресс-секретарь МВД РК Айгерим Уразалиева

Ранее отечественные сенаторы заявляли, что МВД входит в пятерку самых коррумпированных госорганов в стране.