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Общество

Скандал на трассе в Алматинской области: в МВД ответили на обвинение российских туристов

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:40 Фото: Zakon.kz
Путешественники из России обвинили полицейских Казахстана в "разводе" на деньги. В Министерстве внутренних дел (МВД) РК отреагировало на публикацию туристки, сообщает Zakon.kz.

Российские блогеры Лера и Вова путешествуют по миру. На своей странице в Instagram несколько дней назад они выложили видео, на котором Лера рассказала, как их якобы чуть не "развели" на деньги полицейские на трассе в Казахстане. По ее словам, сначала остановили их друзей. Заставили "дунуть в трубочку" и, несмотря на отсутствие алкоголя, высветилось 0,17 промилле.

"И сразу лишение. Ну а потом, конечно, вопрос дошел до денег – это 1,5 млн тенге...", – сказала Лера.

И потом стражи порядка остановили их. У мужа-блогера забрали документы. Но, как сказала Лера, они достали камеры, начали снимать происходящее и в итоге туристов отпустили.

"Казахстан действительно классная страна, но неприятно чувствовать себя в чужой стране мешком для денег", – заявила блогер.

К слову, сейчас эта публикация удалена с их страницы.

Сегодня, 16 июля 2025 года, в МВД отреагировали на этот случай.

"Сразу после появления публикации представители МВД связались с автором обращения. Туристка поблагодарила за внимательное отношение, отметив открытость, гостеприимство и оперативность реагирования со стороны ведомства. Действия сотрудников полиции были связаны с обеспечением дорожной безопасности в рамках плановых мероприятий на территории Енбекшиказахского района Алматинской области", – сообщили в ведомстве.

Там заявили, что любые противоправные действия со стороны сотрудников пресекаются жестко и безотлагательно.

В министерстве при этом не прокомментировали заявление блогеров о якобы вымогательстве 1,5 млн тенге. 

В марте 2025 года блогер из Беларуси рассказал, как его ни за что "оштрафовали" на 200 тыс. тенге на трассе в Казахстане. Через несколько дней стало известно, что указанных сотрудников уволили.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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