Запретить с Байконура запуск ракет с гептилом просит депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов обеспокоен растущим количеством онкологических заболеваний жителей Жезказганской и Карагандинской областей. По его словам, это связано с деятельностью космодрома Байконур, в связи с чем он просит запретить запуск некоторых видов ракет, использующих в качестве ракетного топлива гептилсодержащее сырье, передает корреспондент zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос к премьер-министру страны, Кожахметов сообщил, что в адрес депутатов поступают обращения от жителей Жезказганского региона по проблеме связанной с деятельностью космодрома Байконур.

Особую обеспокоенность граждан вызывает высокий уровень в регионе онкологических заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, которые связываются с воздействием на окружающую среду космодрома "Байконур".

Наряду с этим Карагандинская область входит в пятерку лидеров республики по выявленным онкологическим заболеваниям.

По данным Минздрава, в городе Жезказгане наблюдается рост заболеваний злокачественными новообразованиями. На 100 тысяч населения 2016 г. – 241,5 2017 г. – 250,8, 2018 г. – 268, 2019 г. – 293,6. С космодрома "Байконур" длительное время осуществлялись запуски ракет-носителей "Протон", "Циклон", "Днепр", "Циклон-М". В жидкостных реактивных двигателях данных ракет применялся несимметричный диметилгидразин (НДМГ) или упрощенно гептил. Гептил относится к веществам первого класса опасности - его смертельная доза для человека составляет 1 микрограмм на литр воды, - сказал мажилисмен.

По его словам, в соответствии с исследованиями российских ученых места испытаний ракетных двигателей на гептиле, районы падения первых ступеней ракетоносителей представляют реальную угрозу окружающей среде, за счет оседания на почву остатков токсичного ракетного топлива (РТ).

Просачиваясь с водой в глубь почвы, гептил и продукты его разложения добираются до грунтовых вод, вместе с ними легко могут попасть в водопровод и далее в дома местных жителей. С другой стороны, растения, обитающие на зараженной почве, неизбежно вытягивают ядовитые вещества из почвы. Это плохо сказывается как на самих растениях, так и на прочих участниках пищевой цепи, опять же заканчивая человеком. По оценкам экспертов, с момента начала запусков космических кораблей с Байконура, с 1959 год, на территорию Казахстана, Республики Алтай и Алтайского края упали ступени более 600 ракет. Общий вес высокотоксичного "мусора" превышает 3 тысячи тонн, - констатировал он.

Защитники окружающей среды считают, что ядовитый гептил за полвека его использования нанес и продолжает наносить при каждом новом запуске ракеты типа "Протон" огромный вред здоровью людей, которые живут в районах падения отработанных ступеней ракет в Казахстане, на Алтае, в Якутии и в Печорском крае.

За последние 10 лет на территории Казахстана произошли три аварии (с разливом топлива): межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "РС-20" ("Днепр") в 2006 г., РН "Протон-М" в 2007 и 2013 гг. А также в 2018 году аварийное падение РКН "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-10" на территории Улытауского района.

Программы по ликвидации последствий негативного воздействия аварийных пусков РН, финансируемые Российской стороной, как правило, рассчитаны на три года, которых недостаточно для выявления и ликвидации всех негативных для экосистемы последствий. Результатами многолетних экологических обследований, выполненных казахстанскими учеными, доказано, что на ликвидацию загрязнения и восстановление почвенно-растительного покрова на местах аварий РН требуется порядка 10 лет, в течение которого необходимо регулярно осуществлять контроль за состоянием окружающей среды.

Согласно докладу госкомитета экологии Российской Федерации 1996г "Воздействие ракетно-космической техники на районы падения отделяющихся частей ракет-носителей" "результаты анализа экологической ситуации в РП свидетельствуют, что наиболее опасны для окружающей среды ракеты-носители "Протон", "Космос", "Циклон" и "Циклон-М". На сегодняшний день пока не найдены эффективные методы обезвреживания компонентов ракетного топлива. Первые работы по выявлению экологического неблагополучия были начаты в 80-х годах прошлого века. Было выявлено, что длительность самоочищения почв от некоторых компонентов составляет более 30 лет, керосина – 5 лет. Данная проблема, безусловно, должная стать предметом научных исследований и поиска казахстанскими учеными методов обезвреживания почвенных и водных источников районов падения космических изделий, - подчеркнул Кожахметов.

Для решения проблемы депутат попросил правительство, прежде всего, рассмотреть вопрос запрета запусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей "Протон", "Космос", "Циклон" и "Циклон-М", использующих в качестве ракетного топлива гептилсодержащее сырье. Также следует организовать работу по проведению ежегодных скрининговых обследований населения, проживающего в регионах падения ступеней ракет-носителей на предмет выявления развития заболеваний, связанных с вредным воздействием запускаемых ракет-носителей с космодрома "Байконур".

Вдобавок необходимо передать полномочия по дезактивации районов падения ступеней ракет-носителей в Карагандинской, Кызылординской, Костанайской и Актюбинской областях от АО "Машиностроение" (РФ) в АО "СП Байтерек" (РК); организовать научное обследование зон падения ступеней ракет и мест аварий, а также мест утилизации грунта (с этих мест) на предмет комплексного изучения содержания гептила в почве и водных источниках. Привлечь казахстанскую науку для поиска методов обезвреживания ракетного топлива в природной среде; рассмотреть вопрос отнесения к территориям экологического предкризисного состояния города Жезказган, Сатпаев и населенных пунктов Улытауского района Карагандинской области, непосредственно прилегающих к космодрому "Байконур".

Оксана Скибан, Нур-Султан