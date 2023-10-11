Как в Казахстане будут бороться с онкозаболеваниями

Правительство Казахстана постановлением от 5 октября 2023 года утвердило Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023 - 2027 годы, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, ежегодно в стране регистрируется более 37 новых случаев онкологических заболеваний, от которых умирают более 13 тысяч человек. На учете состоят более 205 тысяч казахстанцев с онкопатологией. При этом в Казахстане смертность от онкологии является одной из лидирующих и занимает второе место в структуре общей смертности.

В структуре смертности первое место стабильно занимает рак легкого (16,3%), второе – рак желудка (12%), третье – колоректальный рак (10,6%) и четвертое – рак молочной железы (8,1%).

В структуре заболеваемости на первом месте находится рак молочной железы (13,2%); на втором – рак легкого (10,0%), на третьем – колоректальный рак (9,3%), на четвертом – рак желудка (7,4%).

Среди заболевших 55,8% составляют лица трудоспособного возраста (18-64 года).

Рост заболеваемости отмечается в 14 регионах и только в 5 регионах республики с относительно низким уровнем показателя произошло снижение: в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях и городе Шымкенте.

В документе указывается, что, исходя из средней заболеваемости злокачественными новообразованиями по республике за последние 5 лет (33 512 больных), и с учетом рекомендаций МАГАТЭ для онкологических организаций страны необходимо как минимум 67 радиотерапевтических аппаратов.

На данный момент в онкологических организациях РК имеется 44 радиотерапевтических аппарата для проведения лучевой терапии.

Таким образом, нехватка составляет примерно 20 линейных ускорителей по стране.

Какие проблемы есть

В комплексном плане определен ряд ключевых проблем службы, которые необходимо решить в ближайшее время:

низкая приверженность населения принципам ЗОЖ, низкая солидарная ответственность за здоровье, игнорирование населением приглашений на скрининги, недостаточная ответственность работодателей за канцерогены на рабочем месте, неблагоприятная экологическая ситуация (влияние канцерогенов на объекты окружающей среды – воздух, воду, почву, продукты питания), недостаточная борьба с вредными привычками, непроведение вакцинопрофилактики вируса папилломы человека (ВПЧ).

неравномерное оказание онкологической помощи в регионах из-за отсутствия или неполной доступности к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения онкологических заболеваний:

50% онкологических центров не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования, являются морально и технически устаревшими;

низкий охват лучевым лечением – 32,9% при рекомендованных международными экспертами и клиническими руководствами (МАГАТЭ) 60-70%, что обусловлено нехваткой современного лучевого оборудования в стране;

недостаточный уровень обеспеченности регионов диагностическим оборудованием (КТ, МРТ, маммографы, видеоэндоскопические аппараты и др.);

отсутствует или изношено лабораторное оборудование для проведения важных и обязательных методов исследования: морфологических, иммунногистохимических, молекулярно-генетических и других. На сегодня молекулярно-генетические лаборатории имеются только в 6 городах, где есть медицинские вузы (города Астана, Алматы, Актобе, Семей, Караганда, Шымкент). В стране отсутствует референс-онкогематологическая лаборатория и анализы пациентов для подтверждения диагноза направляются в Россию;

ограничены возможности хирургического лечения (минимально инвазивного, интервенционного) из-за отсутствия соответствующей аппаратуры и широкого распространения технологий. Морально устаревшие операционные блоки региональных онкологических центров (Костанайская, Актюбинская области, область Ұлытау, город Шымкент и др.), дефицит интервенционного и анестезиологическо-реанимационного оборудования ограничивают возможности проведения контролируемых, длительных, комбинированных, объемных оперативных вмешательств, которые являются стандартом на современном этапе хирургической онкологической помощи;

имеются проблемы в лекарственном обеспечении онкологических пациентов, особенно в разрезе доступа к таргетным и иммуноонкологическим препаратам. Большая часть современных противоопухолевых препаратов (таргетные препараты нацеленного действия), имея таблетированную/капсулированную форму выпуска (пероральные лекарственные средства), должны применяться на амбулаторном уровне и входить в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения, не перегружая стационарный бюджет.

необходимо улучшать условия получения лечения, повышая комфорт проведения инфузий (помпы, инфузоматы и др.), а также, оптимизируя расходы лекарственных средств (кабинеты центрального разведения цитостатиков), как для взрослых, так и для детей. За исключением города Астаны повсеместно в регионах отсутствуют кабинеты централизованного разведения лекарственных средств, которые являются ресурсосберегающими и безопасными для медицинского персонала;

паллиативная помощь онкологическим пациентам на стационарном уровне в основном предоставляется в хосписах и центрах паллиативной помощи либо паллиативных отделениях многопрофильных клиник. Также с 2018 года во всех регионах организованы и работают мобильные бригады паллиативной помощи для онкологических больных, это направление является приоритетным и требует дальнейшего развития.

дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи.

Также в плане отмечается необходимость подготовки и обучения специалистов по вопросам внедрения новых технологий диагностики и лечения (малоинвазивные методы лечения), в том числе специалистов с немедицинским образованием (физики, дозиметристы, химики), а также смежным специальностям (цитологи, патоморфологи, эндоскописты, специалисты ядерной медицины).

Кроме того, указывается на недостаточность собственной научной базы и разработок в области современных технологий и методических подходов к диагностике и лечению пациентов со злокачественными новообразованиями; низкий уровень цифровизации в здравоохранении, не позволяющий прослеживать движения онкологических пациентов с момента их выявления до оказания высокоспециализированной помощи и реабилитации.

В связи с чем предлагается внедрить дистанционное консультирование, использовать возможности искусственного интеллекта.

"Оптимальная цифровизация необходима в разрезе мониторинга маршрута пациента, "зеленого коридора", динамического наблюдения, оповещения пациентов о прошедших исследованиях, проведенном лечении и рекомендациях по дальнейшему наблюдению", – говорится в документе.

Что изменится

Эти и другие проблемы и призван решить Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2023-2027 годы в качестве пятилетней стратегии, способной провести ключевые изменения, необходимые для снижения частоты возникновения рака, увеличения выживаемости онкологических больных.

Как считают в Минздраве и правительстве, мероприятия плана позволят преодолеть разрыв в качестве медицинской помощи между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Казахстаном в области профилактики, диагностики и лечения онкологических больных, перейдя с преобладающего в настоящее время стационарного лечения пациентов на более современные формы амбулаторного ухода, в то же время, продолжая сохранять их государственную поддержку.

Также будет сделан акцент на импортозамещение онкопомощи в результате обеспечения предоставления полного спектра необходимой медицинской помощи онкопациентам в Казахстане.

Основной акцент в соответствии с международными трендами в организации онкологической помощи будет сделан на:

повышение осведомленности об основных факторах риска непосредственно через образование детей и подростков, учителей и воспитателей;

солидарную ответственность и активное участие населения в профилактических противораковых мероприятиях и скринингах;

внедрение персонализированной диагностики и лечения рака;

обеспечение мультидисциплинарного подхода оказания онкологической помощи в условиях многопрофильных клиник и системы обязательного социального медицинского страхования;

активное внедрение IT-технологий и цифровизации (возможностей телемедицины, искусственного интеллекта и т.д.);

продвижение научных исследований в онкологии.

В результате реализации плана ожидается улучшение показателей онкологической ситуации в стране.

Оказание онкологической помощи будет иметь единые стандарты во всех регионах республики, а качество онкологической помощи будет оцениваться в соответствие с разработанными KPI как на уровне ПМСП, так и на стационарном уровне.



Реализация плана также предполагает:

координацию действий органов государственной власти РК и органов местного самоуправления, государственных и частных медицинских организаций, направленных на совершенствование оказания онкологической помощи населению;

привлечение неправительственных организации (НПО) и заинтересованных лиц для решения задач плана, в рамках которых будет осуществлять свою деятельность в соответствии со своим внутренним регламентом общественный фонд "Казақстан халқына", в частности, реализацию благотворительных проектов по установке оборудования для проведения современной лучевой и химиотерапии, обеспечение инновационными лекарственными препаратами онкологических и онкогематологических пациентов, как взрослых, так и детей, а также обучение специалистов онкологической помощи страны в ведущих зарубежных центрах.

Мероприятия плана будут реализованы по пяти направлениям:

Профилактика и управление факторами риска. Высокоэффективная ранняя диагностика. Развитие специализированного лечения. Паллиативная помощь и реабилитация. Развитие науки и кадрового потенциала.

Что ожидается

Как ожидается, реализация плана позволит:

Увеличить долю ранних (0–І) стадий онкологических заболеваний до 35% в 2027 году (в 2023 году – 30,5%).

Снизить долю запущенных случаев (III–IV стадии) онкологических заболеваний визуальной локализации до 10% (в 2023 году – 11,5%).

Увеличить рост охвата лучевым лечением пациентов с онкологическими заболеваниями до 53% (в 2023 году – 37%).

Снизить смертность от онкологических заболеваний до 64,5 случаев на 100 тыс. населения (в 2023 году – 66 случаев на 100 тыс. населения).

Увеличить 5-летнюю выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями до 60% (в 2023 году – 56,1%).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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