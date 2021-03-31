YouTube скроет счетчик дизлайков у некоторых каналов

Социальная сеть YouTube проведет эксперимент, в рамках которого может скрыть счетчик дизлайков в некоторых профилях, сообщает zakon.kz.

В соцсети сообщили, что решили опробовать это нововведение после жалоб пользователей на кампании, в ходе которых массово ставят дизлайки определенным видео.

???????? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

В качестве ответа на жалобы авторов и о направленных акциях с целью занизить рейтиг, мы тестируем несколько новых шаблонов, в которых публично не показывается счетчик дизлайков. Вы можете заметить один из этих дизайнов в ближайшие недели. Авторы, вы по-прежнему сможете видеть точное количество лайков и дизлайков в настройках YouTube Studio. Для зрителей: если вы участвуете в эксперименте, вы все равно можете лайкать или дизлайкать видео, чтобы поделиться фидбеком с создателями и помочь настроить рекомендации, которые вы видите на YouTube.

Раньше на YouTube была возможность ограничивать показ дизлайков под отдельными роликами, но вместе с ними не показывались и положительные оценки зрителей.

В ходе эксперимента под роликом по-прежнему можно будет поставить "палец вниз", однако число таких отметок, в отличие от "лайков", публично отображаться не будет. Увидеть его сможет только автор ролика на своей странице в сервисе YouTube Studio.

В YouTube опасаются, что публичное отображение дизлайков может провоцировать кампании по целенаправленной их накрутке, что, в свою очередь, может негативно сказаться на благополучии видеоблогера.