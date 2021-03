YouTube скроет счетчик дизлайков у некоторых каналов

Социальная сеть YouTube проведет эксперимент, в рамках которого может скрыть счетчик дизлайков в некоторых профилях, сообщает zakon.kz.

В соцсети сообщили, что решили опробовать это нововведение после жалоб пользователей на кампании, в ходе которых массово ставят дизлайки определенным видео.

???????? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx