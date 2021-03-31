Токаев высказался о важности вакцинации на саммите тюркоязычных стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств поднял тему вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Очевидно, что единственный способ остановить эпидемию - это массовое обеспечение вакцинами наших граждан. Считаю необходимым делиться опытом и поддерживать друг друга в общих интересах. К сожалению, международное сообщество не могло действовать целостно в борьбе с пандемией. Между основными крупными государствами возникли противоречия, начался конфликт. В ООН не смогли продемонстрировать свой потенциал в такой сложной ситуации. В этот сложный период возросло значение проблемы здравоохранения и биобезопасности. Касым-Жомарт Токаев

Он также напомнил о своей инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности, озвученную на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Надеюсь, вы поддержите эту идею. Агентство, безусловно, позволит в будущем обмениваться данными по опасным заболеваниям, - добавил Президент.