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Законодательство РК

Токаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности

Казахстан ООН безопасность Фото: pixabay
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, COVID-19 болезненно продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами.

"Казахстан обращается к Генеральному секретарю и Председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности".Касым-Жомарт Токаев

Он также дал высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Токаев участвовал в саммите глав государств "Центральная Азия – США", выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что голоса развивающихся стран в Совбезе ООН должны быть услышаны, он высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса, он выступил против актов сожжения Корана и наконец Токаев заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия.

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