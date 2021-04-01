Узбекистанцы дышат там свободнее - нелегал из Казахстана о жизни в Южной Корее

Судьбой наших граждан, уехавших на заработки в Южную Корею, озаботились депутаты, сообщает zakon.kz.

Но действительно ли все так плохо? Выяснял Первый канал "Евразия".

С Медетом удалось встретится во время обеденного перерыва, потому что остальное время он работает. Все официально. Но с 2017 по 2019 годы, когда он находился в Корее, трудиться приходилось нелегально. Именно поэтому сейчас попросил изменить имя и скрыть лицо.

Трудовую визу получить для казастанцев нелегко. Я поехал как турист, взял билеты туда-обратно и остался, так как доходы там очень хорошие. У нас в стране, если человек работает на стройке, максимальный заработок - 400 тысяч, там на стройке за 1 месяц можно заработать до 1,5-2 млн". Медет - работает в Корее нелегально.

Таких, как Медет, казахстанцев, работающих в тяжелых условиях за границей, с каждым годом становится все больше. Если в 2014 году на заработки в Южную Корею поехали менее 400 человек, то в 2019 году их было в десятки раз больше, по разным данным цифры варьируются от 10 до 12 тысяч человек. При этом, находясь там нелегально, они не могут даже обратиться за медицинской помощью, страховка недоступна. Некоторые за это заплатили не только здоровьем, но и жизнью.

У человека нет никакого соцпакета, нет защиты и поддержки. Отношение работодателей к нелегалам, мягко скажем, нехорошее. Они могут обманывать, недодать зарплату. Они платят нелегалам меньше, чем тем, кто работает по визе. блогер Диана Сагиева

Исправить ситуацию, по мнению депутатов Мажилиса, не просто можно, а давно уже нужно. Потому что ездить за большими, по казахстанским меркам, заработками наши люди вряд ли перестанут. За 2019 год они перевели в республику порядка 105 млн долларов. Варианты разрешения проблемы есть.

Соседи из Узбекстана дышат там посвободнее, чем наши ребята, потому что у них трудовой договор с Кореей давно, и поэтому они без проблем могут делать визу. В Сеуле есть район Дандэмун, и там узбекские столовые. Медет

Считаем, что Правительству необходимо взять этот вопрос на особый контроль, проработать с правительством Южной Кореи вопросы об упрощении получения трудовой визы, гарантии безопасности наших граждан, возможности легально трудиться. депутат мажилиса парламента РК Аскар Бейсенбаев

Будет ли это такое же соглашение, как между Узбекистаном и Кореей или что-то другое, да и будет ли вообще, станет понятно в течение месяца. Это срок на подготовку ответа по депутатскому запросу. А сколько понадобится времени, чтобы в реальности улучшить положение казахстанцев в Корее, не скажет никто, потому что здесь все зависит не только от нашей стороны.